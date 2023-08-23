وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للطائرة سيدات بتأهله لنهائي أمم أفريقيا والصعود لكأس العالم

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات، بعد تحقيقه إنجازًا غائبًا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

وتغلب منتخب مصر على رواندا في نصف نهائي أمم إفريقيا بثلاثة أشواط دون مقابل في البطولة المقامة بياوندي عاصمة الكاميرون.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "مبروك لمنتخب مصر للسيدات في كرة الطائرة على تأهله إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا والصعود لكأس العالم الذي يعكس أداءكن القوي والتفوق خلال منافسات البطولة، كل التوفيق وتحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا في كرة الطائرة".

وأكد وزير الرياضة أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، يعد سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات على كافة المستويات والاصعدة القارية والعالمية.

