البحوث الإسلامية: اختبارات المتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف الشريف 17 سبتمبر

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف الشريف؛ والتي أعلن عنها المجمع في وقت سابق لضم أعضاء جدد إليها وفقًا للضوابط المعلن عنها آنفًا، وذلك يوم الأحد الموافق 17 من سبتمبر 2023م في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف.

وتعد لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، أقدم لجنة على مستوى العالم العربي والإسلامي، وعضو اللجنة بها يجب أن يكون متمكنًا من علم القراءات.

وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.