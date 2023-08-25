أشيلك من على الأرض شيل .. أحمد أمين يوجه رسالة لـ أكرم حسني

وجه الفنان أحمد أمين رسالة للفنان أكرم حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أمين:"حبيبي اللي مكسر الدنيا دايما وبقى علامة الضحك المضمون.. ألف ألف مبروك يا صديق العمر.. وضحكتني لما بعت لكالصورة وقلت لي يارب نبقى دايما في ضهر بعض (حرفيا) اعمل انت بس حاجات حلوة وانا اشيلك من على الأرض شيل".



تمكن فيلم العميل صفر من تحقيق ايرادات عالية ليلة أمس في دور العرض المصرية ، وتصدر شباك الايرادات .

وحقق فيلم العميل صفر من بطولة الفنان أكرم حسني مبلغ 897,291 جنيه ، ليتفوق علي الاعمال السينمائية التيتعرض معه وينفرد بالمركز الأول .

ومن ناحية اخري تستعد دور العرض السينمائية السعودية لاستقبال فيلم “ العميل صفر ” ، من بطولة الفنان أكرم حسني ، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد مرور أسبوع على عرضه فى السينمات المصرية .

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمةالسعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريووحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرضللعديد من المواقف الكوميدية.