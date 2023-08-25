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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف برفقة دينا الشربيني في العلمين.. شاهد

رانيا يوسف و دينا
رانيا يوسف و دينا الشربيني

شاركت الفنانة رانيا يوسف صوره جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل  الإجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت رانيا يوسف برفقة الفنانة دينا الشربيني من حفل مهرجان القاهرة  للدراما في مدينة العلمين.
 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.
 

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزهاأنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

أحمد سلامة الفنان محمد سليم الفنانة دينا الشربيني النجمة سمية الخشاب دينا الشربيني رانيا يوسف مسلسل “شارع 9”

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