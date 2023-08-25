بعد زيادة تاريخية في أسعار الفائدة.. الليرة التركية تنتعش أمام الدولار





أفادت وسائل الإعلام التركية بأن البنك المركزي التركي اتخذ قرارا برفع معدل الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس، وصولًا إلى 25%، استجابة لتحديات التضخم وضعف قيمة العملة مما أسهم في تعزيز قوة الليرة التركية.



ووفقا لـ "تركيا الآن"،ارتفعت قيمة الليرة التركية بنسبة تزيد على 7% مقابل الدولار الأمريكي.

وقلب البنك المركزي التوقعات السائدة، حيث كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادةً بمقدار 250 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 20%.

وفي إطار التأثير المباشر لهذا القرار، تم تداول الليرة التركية بسعر 25.48 للدولار الواحد، حسب السجلات الرسمية في الساعة 1552 مساءً بتوقيت اسطنبول.

يشار إلى أن هذه الزيادة في معدل الفائدة تعد الأكبر منذ العام 2018، وهي تمثل أعلى مستوى تم تسجيله منذ العام 2004.