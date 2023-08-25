بالتزامن مع اعتقال ترامب.. ماذا قال الرئيس الأمريكي؟

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدته على موقع "أكس"، اليوم الجمعة، بالتزامن مع اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية جورجيا على خلفية قضية نتائج انتخابات 2020.

ومن دون أن يذكره، نشر بايدن صورة لحملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة للعام 2024، تجمعه بنائبته كامالا هاريس، معتبرا أن هذا اليوم عظيم.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1694854654834643104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1694854654834643104%7Ctwgr%5E3821dfa54001e5f530742b5223104ad45d790353%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1489392-D8A8D8A7D98AD8AFD986-D98AD8BAD8B1D8AF-D8A8D8B4D983D984-D8B3D8A7D8AED8B1-D8A8D8A7D984D8AAD8B2D8A7D985D986-D985D8B9-D8A7D8B9D8AAD982D8A7D984-D8AAD8B1D8A7D985D8A8%2F

وقال بايدن في تغريدة، "بغض النظر عن أي شيء، أعتقد أن اليوم هو يوم عظيم للتقديم لحملتي".

وكانت السلطات الأمريكية أطلقت سراح الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية، حيث تم التقاط صورة جنائية له ونشر بيانات ملفه علنا.

وقال ترامب في بيان قبل تسليم نفسه: "يتم اعتقالي كرجل بريء.. يريد الديمقراطيون أن تصبح هذه اللحظة إعلانا تليفزيونيا ضدي لتصويري كشرير، لكنني مقتنع أنه سيكون له تأثير معاكس".

ولدى إطلاق سراحه وصف ترامب، اعتقاله الرابع بأنه يوم حزين لأمريكا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.