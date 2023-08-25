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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اجتماع طارئ وهام لمديري مديريات الأوقاف الأحد بالعاصمة الإدارية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن عقد اجتماع طارئ وهام لمديري المديريات الأحد القادم ٢٧ أغسطس، بمقر  وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على جميع مديري المديريات الالتزام بالحضور للأهمية .

انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة 25/ 8/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية الأوقاف بجنوب سيناء (أبو زنيمة)
2- مديرية الأوقاف في الوادي الجديد (باريس) بمدينة الخارجة
3- مديرية الأوقاف بالقاهرة (مدينة الأمل ــ شرق مدينة نصر)
4- مديرية أوقاف المنيا (قرية الإسماعيلية)
5- مديرية أوقاف قنـــا (فرشوط)
6- مديرية أوقاف الشرقية (مشتول السوق)
7- مديرية أوقاف الإسكندرية (الرمل)
8- مديرية أوقاف سوهاج (جهينة)
9- مديرية أوقاف المنوفية (بركة السبع)
10- مديرية أوقاف الغربية (كفر الزيات)


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 31) مسجدًا اليوم الجمعة 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 118 ) مسجدًا منها ( 87 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 31 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير 
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية
8. الرحمة -  قبلي صرف 3– بنجر برج  العرب

مديرية أوقاف سوهاج
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية
10. الرحمة السعادنة –  أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم
12. أباظة البحري – وليدة - سنورس

مديرية أوقاف قنا
13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة 
4. أبو النور – ميت غمر 
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس 
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف القاهرة
8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية

مديرية أوقاف قنا
9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص
11. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج
12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا
15. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط
16. أبو ذر الغفاري –  سرواه - منفلوط
17. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مديري المديريات وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة قوافل دعوية خطبة الجمعة

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