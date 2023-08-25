الجمعة الثانية من صفر|الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة الثانية من صفر وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

قوافل الأوقاف الدعوية اليوم الجمعة

وذلك إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف جنوب سيناء (أبو زنيمة)

2- مديرية أوقاف الوادي الجديد (باريس) بمدينة الخارجة

3- مديرية أوقاف القاهرة (مدينة الأمل ــ شرق مدينة نصر)

4- مديرية أوقاف المنيا (قرية الإسماعيلية)

5- مديرية أوقاف قنـــا (فرشوط)

6- مديرية أوقاف الشرقية (مشتول السوق)

7- مديرية أوقاف الإسكندرية (الرمل)

8- مديرية أوقاف سوهاج (جهينة)

9- مديرية أوقاف المنوفية (بركة السبع)

10- مديرية أوقاف الغربية (كفر الزيات)



افتتاحات الأوقاف الجديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى افتتاح ( 31) مسجدًا اليوم الجمعة 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 118 ) مسجدًا منها ( 87 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 31 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. عبد الدايم – بلمشط - منوف

2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية

8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب

مديرية أوقاف سوهاج

9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية

10. الرحمة السعادنة – أم عجرم

11. النصر – القطايع – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

12. أباظة البحري – وليدة - سنورس

مديرية أوقاف قنا

13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الغربية

1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة

4. أبو النور – ميت غمر

5. 6 أكتوبر - المنصورة

6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف القاهرة

8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية

مديرية أوقاف قنا

9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص

11. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج

12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا

15. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط

16. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

17. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق