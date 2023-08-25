الجمعة الثانية من صفر|الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة الثانية من صفر وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.
قوافل الأوقاف الدعوية اليوم الجمعة
وذلك إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف جنوب سيناء (أبو زنيمة)
2- مديرية أوقاف الوادي الجديد (باريس) بمدينة الخارجة
3- مديرية أوقاف القاهرة (مدينة الأمل ــ شرق مدينة نصر)
4- مديرية أوقاف المنيا (قرية الإسماعيلية)
5- مديرية أوقاف قنـــا (فرشوط)
6- مديرية أوقاف الشرقية (مشتول السوق)
7- مديرية أوقاف الإسكندرية (الرمل)
8- مديرية أوقاف سوهاج (جهينة)
9- مديرية أوقاف المنوفية (بركة السبع)
10- مديرية أوقاف الغربية (كفر الزيات)
افتتاحات الأوقاف الجديدة
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى افتتاح ( 31) مسجدًا اليوم الجمعة 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 118 ) مسجدًا منها ( 87 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 31 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب
مديرية أوقاف البحيرة
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور
مديرية أوقاف الإسكندرية
8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب
مديرية أوقاف سوهاج
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام
مديرية أوقاف الشرقية
10. الرحمة السعادنة – أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم
12. أباظة البحري – وليدة - سنورس
مديرية أوقاف قنا
13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة
4. أبو النور – ميت غمر
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا
مديرية أوقاف القاهرة
8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية
مديرية أوقاف قنا
9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص
11. الكبير – العبايشا - قوص
مديرية أوقاف سوهاج
12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج
مديرية أوقاف المنيا
15. زلوم – دلجا – دير مواس
مديرية أوقاف أسيوط
16. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط
17. السلام – المحمودية - ديروط
مديرية أوقاف كفر الشيخ
18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق