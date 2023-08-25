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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجمعة الثانية من صفر|الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تنطلق اليوم الجمعة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة  عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة الثانية من صفر وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

قوافل الأوقاف الدعوية اليوم الجمعة 

وذلك إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف جنوب سيناء (أبو زنيمة)
2- مديرية أوقاف الوادي الجديد (باريس) بمدينة الخارجة
3- مديرية أوقاف القاهرة (مدينة الأمل ــ شرق مدينة نصر)
4- مديرية أوقاف المنيا (قرية الإسماعيلية)
5- مديرية أوقاف قنـــا (فرشوط)
6- مديرية أوقاف الشرقية (مشتول السوق)
7- مديرية أوقاف الإسكندرية (الرمل)
8- مديرية أوقاف سوهاج (جهينة)
9- مديرية أوقاف المنوفية (بركة السبع)
10- مديرية أوقاف الغربية (كفر الزيات)

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افتتاحات الأوقاف الجديدة 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى افتتاح ( 31) مسجدًا اليوم الجمعة 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 118 ) مسجدًا منها ( 87 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 31 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير 
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الإسكندرية
8. الرحمة -  قبلي صرف 3– بنجر برج  العرب

مديرية أوقاف سوهاج
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام

مديرية أوقاف الشرقية
10. الرحمة السعادنة –  أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم
12. أباظة البحري – وليدة - سنورس

مديرية أوقاف قنا
13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة 
4. أبو النور – ميت غمر 
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس 
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف القاهرة
8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية

مديرية أوقاف قنا
9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص
11. الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف سوهاج
12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف المنيا
15. زلوم – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط
16. أبو ذر الغفاري –  سرواه - منفلوط
17. السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق

الأوقاف تصحيح المفاهيم الخاطئة قوافل دعوية خطبة الجمعة الجمعة الثانية من صفر قوافل الأوقاف الدعوية اليوم الجمعة افتتاحات الأوقاف الجديدة

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