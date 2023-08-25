وكيل الأوقاف السابق: قضاء حوائج الناس من أهم وأفضل العبادات

قال الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، إن قضاء حوائج الناس من أهم وأفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، متابعا أن الله عز وجل أمرنا بفعل الخيرات ومن ضمنهم قضاء حوائج الناس.



وأضاف محمد عيد الكيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الله عز وجل أمرنا بفعل الخير دائما، مستشهدا بقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

واسترسل: فعل الخير دائما ما يرتبط بالعبادة، والله عز وجل يأمرنا بأن نكون أعضاء نافعين في تعمير المجتمع.



وأكمل: فعل الخيرات له أوجه ومناحي كثيرة، مستشهدا بقول الله عز وجل "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".

واستشهد بقول الله عز وجل "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".