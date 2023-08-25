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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، 25 أغسطس 2023، ولتكون تحت عنوان «قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب».

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد المولى، بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروخ.

وتبدأ بتلاوة للقارئ الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني، وخطيبًا الدكتور أيمن أبو عمر من علماء وزارة الأوقاف.

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة اليوم:
: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، بعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال إلى الله.

وتابعت الأوقاف: «إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرا».

 

الأوقاف موضوع خطبة الجمعة قضاء حوائج الناس صلاة الجمعة

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