الدوري الإنجليزي.. توتنهام يفوز على بورنموث بهدفين ويعتلي الصدارة مؤقتا

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره بورنموث بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيتاليتي في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

جاء هدفي توتنهام عن طريق جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي في الدقيقتين 17 و 63.



وبدأ توتنهام اللقاء بالتشكيل توتنهام كالتالي:



حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: أودوجيو – دي فان – روميرو – بورو.

الوسط: سار – بيسوما – ماديسون.

الهجوم: سون هيونج مين – كولوسيفسكي – ريتشارليسون.

يذكر أن توتنهام فاز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما توقف رصيد بورنموث عن نقطة وحيدة في المركز الـ15.