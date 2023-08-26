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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رائحة غاز في إمبابة.. البترول: أعمال صيانة ولا قطع للخدمة

البترول تطمئن المواطنين
البترول تطمئن المواطنين

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة إمبابة، خلال الساعات الأولى من الغد.

أوضحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنها تقوم بتنفيذ أعمال صيانة لخطوط الغاز  بشارع البوهي، من شارع البصراوي، إمبابة، وذلك غدا الأحد 27 أغسطس 2023، بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

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وحذرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار رائحة الغاز مساء ذلك اليوم.  

قطع الغاز عن المنطقة

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناءً عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.

 

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