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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقى مصرعه في حادث تدريب|من هو الطيار الأوكراني جويس الذي نعاه زيلينسكي؟

الطيار جويس
الطيار جويس

أعلنت أوكرانيا أمس عن مصرع 3 طيارين عسكريين بعد اصطدام طائرتي تدريب عسكريتين من طراز "إل-39" في الجو فوق منطقة زيتومير شمالي أوكرانيا، الجمعة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، كان من بين هؤلاء الطيارين، طيار ملقب بـ"جويس"، حيث نعاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو، قائلًا إن "الرجال الثلاثة كان من بينهم أندريه بيلتشيكوف، وهو ضابط أوكراني ساعد البلاد بشكل كبير”.

ووصف يوري إحنات المتحدث باسم القوات الجوية بيلتشيكوف – الذي كان يجيد اللغة الإنجليزية وكان يبلغ من العمر 29 عامًا عندما أجرت “رويترز” مقابلة معه في ديسمبر – بأنه "موهبة كبيرة" وزعيم للإصلاحات.

وكتب إحنات ناعيًا جويس: “لا يمكنك حتى أن تتخيل مدى رغبته في قيادة طائرة إف-16.. ولكن الآن بعد أن أصبحت الطائرات الأمريكية تلوح في الأفق بالفعل، فإنه لن يطير بها”.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن الحادث عبر تطبيق “تيليجرام"، قائلة "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعا”.

وبرز بيلتشيكوف على الساحة بصفته “جويس” في المراحل الأولى من الحرب، حيث كان يناشد المقاتلات النفاثة الأمريكية عندما كانت القوات الجوية الأوكرانية غير المجهزة تقاتل في صد جهود روسيا للسيطرة على البلاد بأكملها بما في ذلك العاصمة كييف.

واضطرت أوكرانيا إلى استخدام دفاعاتها المحمولة جواً باستخدام طائرات مقاتلة قديمة تعود إلى الحقبة السوفييتية مثل طائرة ميج- 29 التي طار بها بيلتشيكوف. 

وفي حديثه باسم جويس في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” قبل شهرين، قال إن الطيارين الأوكرانيين كانوا يحاولون بالفعل إتقان أساسيات الطيران بطائرات F-16 مسبقًا، باستخدام أجهزة محاكاة الطيران المرتجلة وأي أدلة غير سرية يمكنهم العثور عليها.

وأضاف: "أعتقد أنه خلال أربعة إلى ستة أشهر يمكننا أن نتعلم الطيران بها، وهذا أمر واقعي"، مؤكدًا "سيكون تدريبنا الانتقالي سهلاً للغاية."

وفي عام 2022، التقى هو وطيار أوكراني آخر مع الصحفيين في واشنطن كجزء من حملة من أجل حصول أوكرانيا على طائرات ومعدات غربية. 

وقدم زيلينسكي تعازيه لعائلات الطيارين وأضاف: “أوكرانيا لن تنسى أبدًا أي شخص دافع عن سماء أوكرانيا الحرة”.

وأشار زيلينسكي إلى أن يوم السبت الثالث من شهر أغسطس هو أيضًا اليوم الذي يحتفل فيه الجيش الأوكراني والطيران المدني بيومهم المهني، مستطردًا أن إدخال طائرات F-16 سيمثل "مستوى جديدًا" للطيران العسكري.

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني عن فتح تحقيق جنائي بشأن الحادث وما إذا كان قد تم انتهاك قواعد الاستعداد للطيران.

أوكرانيا تدريب الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اصطدام طائرتي تدريب

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