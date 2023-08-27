كريم إسماعيل: نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم وصلت 97%

أكد كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم وصلت إلى 97%، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات متكاملة وتقد منتجات كاملة.

وقال كريم إسماعيل، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن نسب التضخم التي حدثت في العالم، تجعل نسبة المشروعات الكبرى تنخفض، لذا يتم الاعتماد على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تساعد على التطور

وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الشباب لا بد أن يكون لديه فكر ريادي وصاحب رؤية، من أجل أن يكون هناك مزيد من المشروعات التي تساعد على التطور.