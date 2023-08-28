رئيس حي الجمرك بالإسكندرية تناقش تنفيذ المبادرات الرئاسية

اجتمعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وسط الإسكندرية، مع عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق الحي.



تناول الاجتماع المبادرات الرئاسية والتي تهدف إلى التوسع في تقديم جميع الخدمات منها مبادره الصحة العامه "١٠٠ يوم صحة " ، وأيضا مبادرة أتحضر للأخضر، وإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة .



كما ناقشت خليفة تقديم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات العلاجية إلى جانب التوعية بذلك من خلال عقد العديد من الندوات التوعوية للتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تحدثت عن التنسيق بين الحي والجمعيات الأهلية لإقامة المعارض التي تخدم أهالي الحي في ظل الظروف الراهنة واستقبالا لموسم الدراسة الجديد.