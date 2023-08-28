القومي للتغذية يكشف الممارسات المثالية لنجاح الرضاعة الطبيعية

نشر المعهد القومي للتغذية ، معلومات هامة عن الممارسات المثالية لنجاح الرضاعة الطبيعية ، للرضع ، وذلك من خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي .

الممارسات المثالية لنجاح الرضاعة الطبيعية

- التبكير ببدء الرضاعة الطبيعية

- تبدأ الرضاعة بعد الولادة مباشرة بممارسة ملامسة الجلد للجلد بين الأم والطفل.

- لبن السرسوب هو كل ما يحتاجه الطفل المولود فى أيامه الأولى لقيمته الغذائية والمناعية العالية.

- ضرورة بقاء الأم والطفل معا ليلا ونهارا .

- ٢٤ساعة يوميا وعدم فصلهما أبدآ لزيادة إدرار اللبن وضمان إستمرارية الرضاعة.

- المساكنة تساعد الأم على فهم احتياجات طفلها وسرعة الاستجابة لطلباته.

- يمنع إعطاء خلال الستة أشهر الأولى أى سوائل أو إضافات بخلاف لبن الأم ( يمنع أيضا الماء والأعشاب المهدئة.)

-وشدد المعهد القومي للتغذية علي ضرورة تشجيع الرضاعة فورا عند رغبة الطفل مع عدم التقيد بتوقيت أو مدة معينة؛وإنما تتحدد بطلب الطفل الذى يظهر علامات تدل على رغبته واستعداده للرضاعة ،ويجب البدء فى الرضاعة قبل وصول الطفل لمرحلة البكاء حيث تكون إستجابته وقتها فى أقل درجاتها.

