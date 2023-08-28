عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العلاج النبوي للأرق وعدم استطاعة النوم

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن الأرق أمر يصيب كثيرا من الناس، وعلى من أصيب بأرق بالليل أن يتحصن بالتحصينات الخاصة بالليل ثم يدعو بذلك الدعاء ثلاث مرات . 

 العلاج النبوي للأرق وعدم استطاعة النوم 

وعن خالد بن الوليد أنه شكا الأرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول ( اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين وما أقلت ، ورب الشياطين وما أضلت ، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى ، عز جارك وتبارك اسمك) فقالهن فنام وأخرجه أيضا الترمذي من حديث بريدة قال : شكا ابن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما أنام من الأرق ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أويت ألى فراشك فقل ( اللهم رب السماوات السبع ) الخ 
وجاء في آخره ( كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت).

هذه الكلمة تفتح باب للشيطان.. الأزهر للفتوى يحذر منها

دعاء الضيق والاكتئاب .. ردده يشرح صدرك ويريح بالك

لإبطال الحسد والسحر عليك بهذا الأمر

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

هذا التحصين عظيم البركة لإذهاب الأرق، أذكر أن قريبا لي أصابه أرق مزمن لفترة طويلة لدرجة أنه لجأ إلى بعض الأطباء، وفور أن أعلمني بذلك أوصيته بأربعة أشياء 
1- أن ينام على طهارة 
2 -  الأذكار الليلية التي أوردناها قبل هذا التحصين  .
3 - أن يقول هذا التحصين . 
4 - أن ينوي الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى أن ينام ثم يبدأ بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-. 

العلاج النبوي للأرق وعدم استطاعة النوم العلاج النبوي للأرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من الدبيبة بوقف وزيرة الخارجية عن العمل | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

تفاصيل إنهاء حياة طفل قليوب على يد بنت خالته.. لسبب صادم

شاهد.. لحظة انتشال أحد ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار

رفع الكثبان الرملية وفتح طريق بلنصورة - الصحراوي الغربي بالمنيا

روسيا توجه استدعاء لموظفين بالسفارة الأمريكية.. تفاصيل قضية تجسس لصالح واشنطن

محمد بن زايد مهنئاً المرأة الإماراتية: كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا

تداول الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بتليجرام بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو السكر وصل 12 جنيها| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذه أسعار 31 سلعة

سر التحذير من شهر سبتمبر في انتشار العدوى الفيروسية التنفسية|خبير مناعة يوضح

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل عجة البطاطس

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ