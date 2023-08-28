قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن الأرق أمر يصيب كثيرا من الناس، وعلى من أصيب بأرق بالليل أن يتحصن بالتحصينات الخاصة بالليل ثم يدعو بذلك الدعاء ثلاث مرات .

العلاج النبوي للأرق وعدم استطاعة النوم

وعن خالد بن الوليد أنه شكا الأرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول ( اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين وما أقلت ، ورب الشياطين وما أضلت ، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى ، عز جارك وتبارك اسمك) فقالهن فنام وأخرجه أيضا الترمذي من حديث بريدة قال : شكا ابن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما أنام من الأرق ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أويت ألى فراشك فقل ( اللهم رب السماوات السبع ) الخ

وجاء في آخره ( كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت).

هذا التحصين عظيم البركة لإذهاب الأرق، أذكر أن قريبا لي أصابه أرق مزمن لفترة طويلة لدرجة أنه لجأ إلى بعض الأطباء، وفور أن أعلمني بذلك أوصيته بأربعة أشياء

1- أن ينام على طهارة

2 - الأذكار الليلية التي أوردناها قبل هذا التحصين .

3 - أن يقول هذا التحصين .

4 - أن ينوي الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى أن ينام ثم يبدأ بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-.