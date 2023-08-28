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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول ألماني كبير يدعو لإصلاح خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"

نورد ستريم
نورد ستريم

قال زعيم ولاية ساكسونيا الألمانية، اليوم الإثنين، إنه يجب إصلاح خط أنابيب الغاز الطبيعي “نورد ستريم 1”، والذي تم تفجيره في سبتمبر الماضي.

وحذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشمر، من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراء قريبًا، فإن مياه البحر ستلحق الضرر بخط الأنابيب بشكل لا يمكن إصلاحه.

وفي مقابلة مع مجلة “WirtschaftsWoche” الألمانية، قال كريتشمر: “إنه أمر مهم لأن هذه البنية التحتية يمكن أن تؤمن إمدادات الطاقة لدينا خلال خمس أو عشر سنوات”.

وأصر على أن “الأمر الأكثر طبيعية في العالم هو إصلاح خط الأنابيب، أي إزالة المياه وإغلاقه وبالتالي تأمينه كبداية”.

وشدد على أنه لا أحد يعرف كيف سيبدو الوضع بعد عقد من الآن، وأن “إبقاء أكبر عدد ممكن من الخيارات مفتوحة أمامك قدر الإمكان سيكون علامة على وجود سياسي ذكي”.

وفي يونيو، حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من أن ألمانيا قد تضطر إلى تقليص أو حتى إغلاق بعض قدراتها الصناعية، إذا توقفت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا العام المقبل.

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وقال إن السلطات في برلين يجب ألا تتجاهل المخاطر الاقتصادية الناجمة عن نقص الطاقة.

ولا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت أوكرانيا وروسيا ستجددان عقد نقل الغاز إلى أوروبا، المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2024، مع استمرار الصراع.

نورد ستريم خط أنابيب الغاز الغاز المانيا

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