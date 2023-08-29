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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على سلوك الغرب.. روسيا تعلن عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شفيتسوف، الاثنين، عن أن سلوك الغرب العدواني بالقرب من حدود دولة الاتحاد كان بسبب نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال شفيتسوف في تصريحات لصحيفة محلية: "السلوك العدواني لجيراننا الغربيين بالقرب من حدود دول الاتحاد أجبرنا على اتخاذ تدابير للرد، بما في ذلك نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا، وزيادة قدرات قوات الطيران الإقليمية المشتركة".

كما أشار شفيتسوف إلى أن الدول الغربية أرادت أن تجعل من بيلاروسيا أوكرانيا ثانية مناهضة لروسيا.

وبحسب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، العمل جارٍ الآن بتوجيهات من رئيسي روسيا وبيلاروسيا، على تحديث مفهوم أمن دولة الاتحاد، حيث سيتم تحديد الاتجاهات الرئيسية وآليات تنفيذ المهام المشتركة لتوفير الأمن على أساس تحليل شامل للوضع الدولي.

ووفقا له، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على مينسك، والدعم العلني للمعارضة، وقامت بتدريب المسلحين، وفق ما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وفي يونيو الماضي، أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو لن تفصح عن عدد الأسلحة النووية، التي سترسلها إلى بيلاروسيا.

وفي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في 16 يونيو الجاري، قال زعيم الكرملين إن هذه الأسلحة لن تُستخدم إلا في حال تهديد أراضي أو دولة روسيا.

وتمتلك الرؤوس الحربية النووية التكتيكية قوة تدميرية أقلّ من باقي الترسانة النووية الروسية.

يشار إلى أن بيلاروسيا حليف رئيسي لموسكو، وقد استُخدمت كنقطة انطلاق للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.ة

أسلحة نووية تكتيكية اسلحة نووية الخارجية الروسية السلوك العدواني العملية العسكرية الخاصة بطرسبورغ

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