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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملة "بلدي أمانة" في مدينة رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

واصل المجلس القومي للمرأة في محافظة البحر الأحمر نجاح حملته التوعوية الهادفة "بلدي أمانة"، حيث تجاوزت الفعاليات الأسبوع الرابع من الحملة توقعات الجميع في مدينة رأس غارب. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التي يقوم بها المجلس بهدف توعية المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية المشروعات القومية في تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة.


في يومها الأخير، شهدت حملة "بلدي أمانة" تنفيذ 425 زيارة ميدانية استهدفت 1766 فردًا من السيدات والرجال والأطفال في مدينة رأس غارب. تمت المشاركة في تنفيذ الحملة بنجاح من قِبَل 5 من الرائدات والمتطوعات التابعات لفرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر.

أهداف الحملة:


تهدف حملة "بلدي أمانة" إلى تعزيز التفكير الإيجابي بشأن المستقبل وتوضيح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن جنسياتهم. كما تهدف الحملة أيضًا إلى زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وذلك بما في ذلك التحديات العالمية التي قد تؤثر على التنمية المستدامة.

مشاركة الرائدات:


تأتي مشاركة الرائدات والمتطوعات التابعات للمجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر في تنفيذ هذه الحملة كجزء من جهودهن الرامية إلى تحقيق التوعية والتثقيف في قضايا المرأة والمجتمع. إن مساهمتهن تعكس التزامهن القوي بتحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية.


تُعَدّ حملة "بلدي أمانة" التوعوية نموذجًا ملموسًا للجهود الهادفة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر لتوجيه الانتباه إلى أهمية المشروعات القومية وتعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات والفرص المتاحة. يأتي ذلك ضمن إطار التزام المجتمع بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للجميع.

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