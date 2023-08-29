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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهيئة الاتهامية في بيروت توقف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق

صدى البلد

قررت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو "رفع يدها" عن متابعة النظر في الدعوى بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعدما تقدم محامي سلامة اليوم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الهيئات الاتهامية الثلاث، التي تعاقبت على تسلم ملف سلامة خلال العطلة القضائية.

جاء ذلك بعدما تغيب سلامة عن المثول أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، خلال الجلسة التي كانت مقررة اليوم للنظر في استئناف رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لجهة ترك سلامة رهن التحقيق.

ومن المقرر أن يستمر رفع يد الهيئة الاتهامية في بيروت عن نظر الدعوى بحق سلامة لحين البت في الدعوى التي قدمها محاميه أمام محكمة التمييز.

وكان سلامة قد خضع - في 12 يوليو الماضي - إلى جلسة تحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا وذلك بحضور وكيله القانوني ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، حيث انتهت الجلسة بقرار قاضي التحقيق القاضي شربل أبو سمرا إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي رهن التحقيقات.

وخضع سلامة - في شهر مايو الماضي - لجلستي تحقيق أمام القضاء اللبناني للاستماع إلى أقواله في تهم الفساد المالي وتبييض الأموال والصادر بشأنها مذكرتي توقيف دوليتين من إحداهما من القضاء الفرنسي والأخرى من القضاء الألماني بحق الحاكم وتبلغ بها لبنان عبر الانتربول الدولي.

ونفى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة جميع الاتهامات الموجهة إليه بمضمون مذكرتي التوقيف الفرنسية والألمانية. فيما قرر قاضي التحقيق ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر مع الإبقاء على حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

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