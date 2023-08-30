فيلم ومسلسلان.. علا غانم تكشف عن أعمالها الجديدة

أعربت الفنانة علا غانم عن سعادتها بعودتها للفن مجددا من خلال فيلم أولاد حريم كريم مع مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة.



وأضافت علا غانم فى تصريح خاص لصدى البلد، أنها سعيدة بردود أفعال الجمهور عقب مشاهدة الفيلم فى العرض الخاص الذى أقيم مساء أمس بمول مصر، مشيرة إلى أنها استعادت شخصية هالة رفعت التى قدمتها فى الجزء الأول مع تغيرات فى الشخصية بسبب مرور الزمن.



وعن اعمالها الجديدة، أكدت علا غانم أنها تعمل حاليا على ثلاث مشاريع فنية هي عبارة عن فيلم ومسلسلين فى موسم رمضان القادم ولم تفصح عن تفاصيل هذه الأعمال إلا بعد الانتهاء من تصويرها.







طرح برومو حريم كريم

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده.

وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

أبطال حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.