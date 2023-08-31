الذهب لأعلى مستوى في شهر على أكتاف التباطؤ الأميركي

سجل الذهب أعلى مستوياته في نحو شهر ، إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الضعيفة في أميركا وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي ربما يضطر إلى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1943.92 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4%إلى 1973.00 دولار.

وقال تاي وونج، المحلل المستقل المقيم في نيويورك: "يتم تداول الذهب عند أعلى مستوياته لهذا الشهر، حيث يواصل تقرير ADP الأضعف من المتوقع وتنقيح الناتج المحلي الإجمالي اتجاه المؤشرات الاقتصادية الأكثر ضعفًا والتي من المرجح أن تبقي الاحتياطي الفدرالي في حالة ترقب في سبتمبر ".

وانخفضت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس ، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني. وزاد انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة من المعنويات.

وتجد السبائك المسعرة بالدولار، والتي لا تحمل أي فائدة، الدعم عندما تنخفض العائدات.

ارتفعت الرهانات على ترك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر إلى ما يقرب من 91%، من 88.5% قبل البيانات، في حين ارتفعت الرهانات على التوقف مؤقتًا في نوفمبر إلى ما يقرب من 59%من 52%في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وينتظر المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.

وأضاف وونغ: "يشير الارتفاع الذكي في الأسبوع الماضي إلى أن التجار كانوا قصيرين بعض الشيء. وسوف تتماسك السوق قبل بيانات التضخم الرئيسية وجداول الرواتب؛ وهناك حاجة إلى العودة إلى ما فوق عام 1980 لتلامس نفس الارتفاعات السابقة".

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، في مذكرة: "الأخبار السيئة للاقتصاد ستكون أخبارًا جيدة للذهب".

وانخفضت الفضة 0.4% إلى 24.63 دولار للأونصة، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر.

واستقر البلاتين عند 976.05 دولارا، قرب أعلى مستوياته منذ 19 يوليو ونزل البلاديوم 2.1% إلى 1223.33 دولارا.