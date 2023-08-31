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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط اختيار الوظائف داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا لللجنة المشكلة لاختيار القيادات التعليمية برئاسة سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لاختيار مديري وقيادات الإدارات التعليمية.


وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية  وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها مسبقًا.


وقالت سماح إبراهيم أن المديرية  تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل، تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.


واشارت إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بكل إدارة تعليمية مرشح لها.

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