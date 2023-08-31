عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر سبتمبر غدا

صدى البلد

أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر سبتمبر بدءًا من غدا الجمعة وحتى يوم 20 سبتمبر 2023.

ويأتي ذلك فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تعميم "التحول الرقمي" فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 15طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.

ويأتى ذلك فى إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمى فى مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذى يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجارى تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانًا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركة بتروتريد، قد أطلقت تطبيق جديد للهواتف المحمولة تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية وأيضا من خلال فروع بتروتريد المميكنة الجديدة والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي.

بتروتريد الغاز وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

ترشيحاتنا

وزير السياحة: معبد بن عزرا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر

بعد وضع حجر أساسها اليوم.. ننشر تفاصيل مجمع مدارس الريفية بمطروح

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. أدعية وكلمات رددها بيقين

بمشاركة الأهلي وغياب الزمالك.. الكاف يعلن ترتيبات أغلى بطولة في تاريخ القارة

إيران تعلن إحباط خطة تخريب إسرائيلية كبرى في صناعة الصواريخ

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

فيديو يرصد انتقام طالب من جيرانه بطريقة غير متوقعة في فلوريدا.. شاهد

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ