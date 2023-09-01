تقارير صحفية: توصل اتحاد جدة لاتفاق مع ليفربول بشأن ضم محمد صلاح..تفاصيل

أكدت تقارير صحفية،توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك :صحيفة عكاظ السعودية :

وحسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال ‏محمد صلاح لنادي اتحاد جدة

اللاعب سيصل إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غدً الجمعة .

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي.



وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن الاتحاد حسم صفقة صلاح قادمًا من ليفربول

وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غد الجمعة بحسب ما أكدت الصحيفة السعودية.