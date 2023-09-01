ننشر أسماء المصابين في انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

حصل "صدى البلد" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة والذي أسفر عنه اصابة 6 اشخاص



واستقبلت مستشفى العلمين 6 مصابين وهم " بسمه ص.م 32 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، وحيد ص.م 46 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، جنا م.س 11 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، معاذ و.ص 7 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ايمان س.ع 49 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، سماح س.ع 40 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كانت غرفة عمليات طياري مديرية الصحة بمطروح قد تلقت أخطارا بانقلاب سيارة بالكيلو 175 طريق محور الضبعة وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.