رئيس مركز ومدينة سيوة يبحث دعم المشروعات المجتمعية بالواحة

استقبل محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، سالمة محمد أبو القاسم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيدات “شالي” والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين المؤسسة ومركز مدينة سيوة.



يأتي ذلك تأكيدا على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية وخدمة المرأة في جميع المجالات، خاصة أعمال الفضة والتطريز والكليم والخياطة والتي تشتهر بها واحة سيوة.

وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المؤسسة تلعب حاليا دورا كبيرا نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع من خلال تدريب الفتيات على أعمال الحرف اليدوية وإحياء التراث السيوي، خاصة في مجال الفضة.

وأوضح أن كل مؤسسة تسعى جاهدة لدعم وتنمية الأنشطة المختلفة التي تتسم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشري وتمكين المرأة، عن طريق دعم وتمويل مجالات التنمية على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية.

وطرح مسئولو المؤسسة استعدادهم للمساهمة في عدة مشروعات خدمية بواحة سيوة وتقديم المساعدات في جميع المجالات الخدمية، مثل إقامة ندوات توعية للفتيات وحثهن على إنشاء مشروعات صغيرة وغيرها.

من جانبه، تقدم محمد بكر، رئيس المركز، بالشكر للمؤسسة على دورها في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ودعمها في تمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدا تقديمه لجميع الدعم والتيسيرات لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالخدمات المقدمة من المؤسسة.