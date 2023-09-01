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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لن أسمح بالفساد.. محافظ الدقهلية يعلن متابعة حملات اللجان الخماسية للمرور على الأسواق

حملة تمونية
حملة تمونية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ..

وأوضح المحافظ  أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء والمشكلة من مسئولي قطاعات التموين، والصحه، والطب البيطرى، والبيئه، والتي يتم من خلالها التفتيش علي الاسواق والمحلات ويتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات..

وقد تابع " مختار"جهود الحملات التي تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن محلة دمنه وشربين وبلقاس وقرر احالة المحاضر التي تم ضبطها بالمخالفات المتنوعة والتي تم تحريرها للنيابة العامة 

ففي مدينة محلة دمنه قال احمد حمدي رئيس المدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية للمرور والتفتيش على المحلات التجارية بنطاق المدينة بالاشتراك مع مديرية الصحة ، والتموين ، والطب البيطرى  والتفتيش والمتابعة والبيئة للتأكد من تطبيق قرار  رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من مدى جودة المنتجات للإستخدام الآدمي.

وقد أسفرت  الحملة عن تحرير  5 محاضر بمخالفات متنوعه وتم اعدام  كميات من المواد الغذائية والمياة الغازية الغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة شربين قال اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز والمدينه انه تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمشاركة حمايه المستهلك والطب البيطري والتموين ورخص المحلات والزراعة والبيئة والمتابعه والاشغالات حيث تم المرور الميدانى على المحلات التجارية والصناعة والغذائية والجزاره وبيع اللحوم المجمدة والأسماك المملحه والطازجه للتأكيد من سلامه السلع والمواد الغذائية المعروضة للاستخدام الآدمي والتصدي للغش التجاري والاعلان عن الأسعار وإلزام أصحاب المحال العامه على تقنين أوضاعهم القانونية كما أسفرت الحملة عن اعدام كميات من المواد الغذائية وتحرير 25 محضرا بالمخالفات المتنوعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات..

وفي مركز ومدين بلقاس قالت  غاده الحمادي انه تم متابعة تنفيذ اعمال الحمله المكبرة علي الاسواق والمحلات العامة ومحلات اللحوم والأسماك  والمخابز أسفرت عن إعدام 308 220 كيلو مصنعات لحوم والاسماك والمواد الغذائية المتنوعة وتحرير 42 محضر بمخالفات متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..

وكلف" مختار" رؤساء المراكز المشار اليها بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة..

وأكد" مختار" على ضرورة تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى والقوى العاملة وإدارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية 

 

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التفتيش والمتابعة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الطب البيطرى والتموين حماية المستهلك رئيس مجلس الوزراء صناع صالحة للإستهلاك الآدمى مديرية الصحة ير صالحة للإستهلاك الآدمى

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