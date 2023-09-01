مصطفى محمد يسجل هدفا عالميا في شباك مارسيليا بالدوري الفرنسي

سجل الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، هدفًا في المباراة التي تُقام حاليًا أمام أولمبيك مارسيليا، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الفرنسي.



وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة ١-١ بينهما.



ويقدم مصطفى محمد مستوى مميز مع نانت منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في أول أربع جولات حتى الآن.



وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ديسكامب

خط الدفاع: جابرييل - كيو مارت - كاستيليتو.

خط الوسط: ميوبيو - تشيرفيلا - أوجستو - ميرلين

خط الهجوم: أدسون - سيمون - مصطفى محمد