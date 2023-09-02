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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف في أحدث ظهور لها على انستجرام.. شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف انطار متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتألقت رانيا يوسف في إطلالة جذابة مرتدية فستان بالون الاورنج المشجر، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها، وتسريحة شعر كيرلي فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.
 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضالالشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسينمصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهيشخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لهاأزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي منأبرزهاأنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

الفنان محمد سليمان النجمة سمية الخشاب النجمة رانيا يوسف نرمين الفقي ياسر علي ماهر

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