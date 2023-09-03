رفع كفاءة 150 منزلا بقرى الشيخ زويد بتكلفة 30 مليون جنيه

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها، وأن الوزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عدد من البرامج لصالح الاسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لرفع كفاءة 150 منزلا في 3 قرى جنوب الشيخ زويد .

وأضاف شوشة، أن من بين هذه المنازل التي يجرى تنفيذها بقرى جنوب الشيخ زويد 30 منزلا في قرية الخروبة، و40 منزلا في قرية قبر عمير و80 منزلا في قرية الجورة، بقيمة 30 مليون جنيه بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.

2000 شنطة مدرسية :



وأشار إلى أنه تم توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة مدرسية و2000 شنطة أدوات نظافة علي المستحقين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي، على مضاعفة الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة بقرى الشيخ زويد ورفح، لسد الاحتياجات الأساسية في المرحلة الحالية، خاصة مع دخول المدارس وتماشياً مع مرحلة عودة الأسر للمنطقة بعد فترات غياب واحتياجها للدعم والاستقرار في الوقت الحالي، في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لأهالي الشيخ زويد ورفح.

