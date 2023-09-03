عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل يتم إعفاء الجناة من العقوبة فى جريمة تزوير العملات؟ القانون يجيب

تزوير عملات
تزوير عملات

حدد قانون العقوبات الحالة التى يتم فيها إعفاء الجناة من العقوبة فى جريمة تزوير العملات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

الإعفاء من العقوبة

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

الجنات إعفاء الجناة قانون العقوبات عقوبة تزوير العملات جريمة تزوير العملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

ترشيحاتنا

غير مبرر .. رومانيا تدين القصف الروسي على ميناء قرب حدودها

أحزان الوسط الفنى.. انهيار عمرو عبد الجليل.. وصدمة وفاة الطفل رابى.. رحيل هانى ويليام تفجع عمرو عبد العزيز

210 آلاف قطعة آثار مصرية سرقتها لندن.. هل تعود؟

السلطانة كوسم.. جارية تزوجها سلطان عثماني وقتلت ابنها وحكمت لمدة 37 عامًا

هل يتم إعفاء الجناة من العقوبة فى جريمة تزوير العملات؟ القانون يجيب

القباج تتفقد نقاط الإغاثة الإنسانية والطبية بمعبري "قسطل وأرقين "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. جوز الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ