احتجاجا على جرائم القتل.. كفر قرع بأراضي الـ48 تعلن الإضراب الشامل

أعلنت مدينة كفر قرع في أراضي الـ48، اليوم الأحد، عن عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب الشامل والمفتوح، احتجاجا على جرائم القتل الأخيرة في المدينة.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدتها البلدية ولجنة المتابعة العليا بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية، مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن المؤسسات التربوية والتعليمية والخدماتية والمرافق العامة والمحال التجارية والعمال، التزمت بالإضراب العام والشامل.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، يُعقد هذا اليوم، اجتماع طارئ في بلدية كفر قرع للجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة الشعبية، وهيئة أئمة المساجد في كفر قرع.

وتسود أجواء من الغضب والاستنكار في كفر قرع، في أعقاب مقتل ثلاثة أشخاص في ظرف ساعات، أحدهم من مدينة قلنسوة، بينما الآخران فتى (14 عاما) وإمام مسجد من كفر قرع، والضحايا هم: إمام مسجد قباء في كفر قرع، الشيخ سامي عبد اللطيف مصري (60 عامًا) قُتل أمس، السبت، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء خروجه من عزاء في بيت الضيافة بالمدينة، بساحة مسجد الحوارنة، والشاب فؤاد نصر الله من مدينة قلنسوة، والفتى محمد سعيد عربيد من كفر قرع، قُتلا أول من أمس الجمعة، في جريمة إطلاق نار بالقرب من منطقة الحوارنة بكفر قرع.