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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقبلات سريعة .. أسهل طريقة لعمل كرات الخبز بالثوم

طريقه عمل كرات الخبز
طريقه عمل كرات الخبز بالثوم

كرات الخبز بالثوم هى إحدى المخبوزات سريعة التحضير وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ ومحبب تناولها لدى الكبار والصغار وتعتبر من ألاصناف المتعددة،واليوم نحضر كرات الخبز بالثوم، وإليك الخطوات.

 


طريقه عمل كرات الخبز بالثوم:

 

مقادير:

‏-  400 جرام دقيق
‏-  2 فص ثوم مقشر ومهروس
‏-  2 بيض
‏-  1 كوب ماء ساخن
‏-  ¼ كوب زيت زيتون
‏-  1 معلقة كبيرة سكر
‏-  1 معلقة كبيرة خميرة
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة التحضير:

نخلط الدقيق مع الملح في وعاء ويترك جانبا.
نضع في الخلاط الكهربائي الماء الساخن والسكر والخميرة ونخفق.

يترك الخليط مغطى في مكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى يتضاعف حجمه.

نضيف البيضة وخليط الماء والخميرة إلى الدقيق ونعجن باليد حتى تتشكل عجينة متماسكة.

نغطي العجينة وتترك لمدة 45 دقيقة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها،تعصر فصوص الثوم المحمرة حتى يخرج المعجون منها.

نشكل العجينة على شكل أقراص ونضيف الثوم في وسط القرص ثم نعجنه ونساوي شكله بحيث يصبح كالكرة.

نصف الكرات في صينية فرن مدهونة بالزيت وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تخبر بفرن على حرارة 180 درجة وتخبز 45 دقيقة حتى تستوي.
نرش البقدونس على الوجه وتقدم إلى جانب صلصة الثوم أو اللبنة.

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