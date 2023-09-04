أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين 4-9-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 4 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 4-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.
اليورو شراء 33.127 جنيه، والبيع 33.2872 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 38.705 جنيه، والبيع 38.9111 جنيه.
الدولار الكندي شراء 22.6103 جنيه، والبيع 22.7172 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 4.4441 جنيه، والبيع 4.4667 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.8803 جنيه، والبيع 2.8949 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.7796 جنيه، والبيع 2.8001 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 34.7065 جنيه، والبيع 34.8942 جنيه.
الين اليابانى شراء 21.0256 جنيه، والبيع 21.1258 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 19.8215 جنيه، والبيع 19.9785 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 4 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 4-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.104 جنيه و 100.0649 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3991 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8346 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 7.8046 جنيه و 8.4632 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5611 جنيه للبيع.