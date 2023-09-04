أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين 4-9-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 4 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 4-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.127 جنيه، والبيع 33.2872 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.705 جنيه، والبيع 38.9111 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.6103 جنيه، والبيع 22.7172 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4441 جنيه، والبيع 4.4667 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.8803 جنيه، والبيع 2.8949 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7796 جنيه، والبيع 2.8001 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.7065 جنيه، والبيع 34.8942 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.0256 جنيه، والبيع 21.1258 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.8215 جنيه، والبيع 19.9785 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 4 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 4-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.104 جنيه و 100.0649 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3991 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8346 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4632 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5611 جنيه للبيع.



