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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1212 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1212 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق. 


وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة. 


وأسفرت الحملة عن ضبط 1212 مخالفة مرورية، بينها 590 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و512 مخالفات متنوعة، وضبط 15 سائقا بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير. 


وتمكنت الحملة من سحب 5 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و80 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة 4000 جنيه.


وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 25 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1950 جنيها مصالحات

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