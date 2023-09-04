أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الاثنين

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 8.41 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه



سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي اجريكول: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.40 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد: 8.23 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي



سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي : 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي: 8.40 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



أسعار صرف الدرهم الإماراتي



سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC: 8.40 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني: 8.37 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع.