عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات إرهابية.. السفارة الأمريكية في أوغندا تصدر تحذيرا جديدا

أوغندا
أوغندا

حذرت السفارة الأمريكية في أوغندا من أنه "لا يزال هناك خطر وقوع هجمات إرهابية في أوغندا وفي جميع أنحاء المنطقة"، فيما أخلت الشرطة الأوغندية اليوم الاثنين مركزا تجاريا في العاصمة كمبالا للاشتباه في وجود متفجرات بداخله.

كما طلبت السفارة الأمريكية من المواطنين الأمريكيين البقاء في حالة تأهب وتجنب التجمعات العامة الكبيرة، بعد يوم من إحباط الشرطة الأوغندية لهجوم انتحاري في كمبالا، وفقا لما أوردته شبكة "بي بي سي".

وقال باتريك أونيانجو، المتحدث باسم شرطة العاصمة كمبالا، إن الشرطة ألقت القبض على مفجر انتحاري مشتبه به يبلغ من العمر 28 عامًا قبل أن يدخل مركز روباجا ميراكل، وهي كنيسة يديرها الداعية الأوغندي البارز القس روبرت كايانجا.

وقال أونيانجو إن المشتبه به المعتقل كان يساعد الشرطة في تحديد مكان ثلاثة مشتبه بهم آخرين يعتقد أنهم جزء من مؤامرة منسقة تستهدف الكنائس في جميع أنحاء أوغندا.

وبحسب تقارير الشرطة، فإن الرجل كان يخفي عبوة ناسفة في قارورة طعام موضوعة في كيس.

ونجحت السلطات في تفجير المادة المتفجرة التي تتكون من مسامير وهاتف خلوي وجهاز تفجير وشاحن معزز ومكونات أخرى.

تهديدات إرهابية السفارة الأمريكية في أوغندا السفارة الأمريكية الشرطة الأوغندية كمبالا متفجرات هجوم انتحاري كنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

موضوعات متعلقة

الشرطة في أوغندا تعتقل رجلا بحوزته عبوة ناسفة داخل كنيسة في كمبالا

بحجة ملكيتها لأموات.. رئيس أوغندا يحظر استيراد الملابس المستعملة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية النمساوي عن نظيره الأوكراني: أراه أكثر من أطفالي

السيسي يحقق حلم أهالي سيناء| صدى البلد يشارك احتفالية القوات المسلحة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية

تنسيق الأزهر 2023.. رابط التسجيل وأهم الرغبات الجديدة

بعد 4 أشهر من التلاعب بأسعار السجائر.. هذه حقيقة بيع أسهم الشرقية للدخان

غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. تعرف على كل ما يتعلق بـ باركود العمرة

دفع رباعي.. سيارات بمحركات جبارة بسعر 250 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المكسيك.. نهاية مأساوية لقائد طائرة في حفل اكتشاف نوع مولود جديد| فيديو

فستان جديد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورتها| شاهد

فاكهة غير متوقعة تحميك من الأمراض المزمنة

أنا الشيخ..صورة تثير الجدل لـ إيلوان ماسك بالزي الخليجي|ما القصة؟

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ