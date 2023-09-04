تهديدات إرهابية.. السفارة الأمريكية في أوغندا تصدر تحذيرا جديدا

حذرت السفارة الأمريكية في أوغندا من أنه "لا يزال هناك خطر وقوع هجمات إرهابية في أوغندا وفي جميع أنحاء المنطقة"، فيما أخلت الشرطة الأوغندية اليوم الاثنين مركزا تجاريا في العاصمة كمبالا للاشتباه في وجود متفجرات بداخله.

كما طلبت السفارة الأمريكية من المواطنين الأمريكيين البقاء في حالة تأهب وتجنب التجمعات العامة الكبيرة، بعد يوم من إحباط الشرطة الأوغندية لهجوم انتحاري في كمبالا، وفقا لما أوردته شبكة "بي بي سي".

وقال باتريك أونيانجو، المتحدث باسم شرطة العاصمة كمبالا، إن الشرطة ألقت القبض على مفجر انتحاري مشتبه به يبلغ من العمر 28 عامًا قبل أن يدخل مركز روباجا ميراكل، وهي كنيسة يديرها الداعية الأوغندي البارز القس روبرت كايانجا.

وقال أونيانجو إن المشتبه به المعتقل كان يساعد الشرطة في تحديد مكان ثلاثة مشتبه بهم آخرين يعتقد أنهم جزء من مؤامرة منسقة تستهدف الكنائس في جميع أنحاء أوغندا.

وبحسب تقارير الشرطة، فإن الرجل كان يخفي عبوة ناسفة في قارورة طعام موضوعة في كيس.

ونجحت السلطات في تفجير المادة المتفجرة التي تتكون من مسامير وهاتف خلوي وجهاز تفجير وشاحن معزز ومكونات أخرى.