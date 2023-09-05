مصرع شخص على يد عمه بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالبطن وتوفـى عقب وصوله.

بالانتقال وبسؤال والده إتهم شقيقه "عم المجنى عليه" بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من "فرد محلى" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .