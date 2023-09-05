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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الياباني: حان الوقت للتوحد ودعم النظام الدولي الحر

الحوار العربي الياباني
الحوار العربي الياباني

أكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن المجتمع الدولي يمر اليوم بنقطة تحول تاريخية، لافتا إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية تهز أساس النظام الدولي، الذي استفدنا منه جميعا، بجانب العديد من التوترات المتزايدة في منطقة شرق آسيا، وأي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمرٌ غير مقبول في أي مكان في العالم.

وأضاف وزير خارجية اليابان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، التي تعقد مقر الأمانة لجامعة الدول العربية بالقاهرة: لا أحتاج إلى أن أتحدث واعظاً عن مدى فظاعة العيش في عالم محكوم بالقوة أمام زملائي هنا، وهم الذين يمثلون العالم العربي الذي مر بالعديد من اضطرابات الحرب، مؤكدا أنه قد حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون.

وأشار وزير الخارجية الياباني، إلى أنه بالنظر إلى الشرق الأوسط، فإنه بالرغم من أننا لا نزال نشهد صراعات طويلة الأمد في العديد من الأماكن فيه، إلا أن هناك بارقة أمل، لافتا إلى أن وجود زخم جديد للتعاون يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة، مثل تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، وتحسين العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وأوضح أنه ومن الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى المزيد من التفاعل الإقليمي الأكثر نشاطاً، وإلى تحقيق الاستقرار في نهاية المطاف.

الحرب الروسية الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية جامعة الدول العربية وزير الخارجية الياباني

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