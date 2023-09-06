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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية في العلمين

صدى البلد

أشرف صبحي:

مصر نجحت في الفوز باستضافة بطولة العالم لعامي 2024 و2025 بعد ثقة الاتحاد الدولي في قدراتها التنظيمية

نجاح مهرجان العلمين "العالم علمين" انعكس بشكل كبير على البطولة


كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية والتي استضافتها مصر، ضمن مهرجان العلمين "العالم علمين"، بحضور محمود الجزار ومحمد فؤاد وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للشركة المنظمة لخروج بطولة العالم بالشكل والمظهر اللائق باسم مصر ومكانتها العالمية، مشيرا إلى أن نجاح مهرجان العلمين "العالم علمين" انعكس بشكل كبير على نجاح البطولة بهذا الشكل المتميز، وشهدت إقبالا كبيرا من المشاركين من مختلف دول العالم، حيث شارك في البطولة 46 فريقا (25 فريقا للرجال، 21 فريقا للسيدات) وتجاوز عدد المشاركين أكثر من 92 مشاركا ومشاركة.

وأكد وزير الرياضة عن أن نجاح البطولة بهذا الشكل الكبير، كان له تأثير كبير على الاتحاد الدولي، والذي منح مصر شرف تنظيم بطولة العالم للعامين القادمين 2024 و2025، حيث تسعى وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع جميع الاتحادات والهيئات الرياضية، بالإضافة إلى الشركات الخاصة من أجل استضافة مختلف البطولات على أرض مصر، مع تنظيمها بالصورة الرائعة، والذي خرجت عليه بطولة العالم للكرة الشاطئية، ومن قبلها مختلف البطولات التي نظمتها الدولة المصرية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بتطوير ونهضة كبيرة في البنية التحتية والإنشائية للشباب والرياضة، وهو الذي وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الكبرى، والتي يشهد لها الجميع بذلك.

ومن جهته، تقدم محمود الجزار، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على جهود الوزارة الكبيرة التي قامت بها، من دعم ومساندة، وهي متمثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، والتنسيق التام بين جميع الأطراف المعنية؛ لخروج البطولة بهذا الشكل.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أرسل برقية شكر وتقدير لوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري، والشركة المنظمة؛ بعد النجاح في إقامة البطولة، متطلعين للعمل في العديد من البطولات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

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