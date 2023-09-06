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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مشروع تطوير أعلى مفيض ترعة نجع حمادي

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، خلال جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج تفقد خلالها أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي.

وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من  وكيل وزارة الإسكان عن ألاعمال  الجارية بالموقع ، والتى تشمل إنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجاري، ومسجد، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج، وذلك علي مساحة ٨ آلاف متر مسطح وبتكلفة ١٣ مليون جنيه.

وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع  65% حتى الآن، وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالموقع، حيث تجري أعمال التشطيبات النهائية للمحلات التجارية وغرف الأمن والإدارة، بالإضافة الي عمل المظلات الخاصة بالموقف.

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محافظة سوهاج

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددا علي الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع.

واكد على أهمية المشروع في الحفاظ علي البيئة والقضاء علي العشوائيات وخلق بيئة حضارية، حيث من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة وغرب سوهاج من شارع سيالة أولاد نصير الي الموقع الجديد أعلي المفيض.

يُذكر أن المرحلة الأولي من المشروع شملت تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادي وحتى مدرسة أسماء بنت أبي بكر، ساهمت في توفير مساحة ٤٥ ألف متر مسطح تم استغلالها لاقامة مجمع مواقف، ومحلات تجارية، ومسجد.

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