بعد قرار الرئيس.. 4 موارد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقًا للقانون

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.

وحدد القانون، الموارد الذي يتكون منها التحالف، ونصت المادة (16) على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي

1 اشتراكات أعضاء على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2 أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3 المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4 ربع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له خمسة عائد استثمار أمواله سبعة أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء ويكون للتحالف حساب أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري توضع فيها موارده.