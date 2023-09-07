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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير : ارتفاع عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية بنسبة 147% منذ 2016

صدى البلد

أكد شاكر سامي، خبير فى حلول المدفوعات والخدمات المصرفية  فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان السوق المصرى يفقر الى الارقام الدقيقة حول  حجم الاستثمارات في قطاع التحوّل الرقمي ، لأن المعلومات المتعلقة بالاستثمارات تتسم بسرعة التغيّر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ”  قطاع التحول الرقمي في مصر يعتبر من القطاعات النامية والواعدة، وحقّق قطاع التحوّل الرقمي نمواً ملحوظاً منذ عام 2020 حتّى الآن.

وأشار إلى ارتفاع عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية بنسبة 147 % منذ عام 2016، ما يُعزى إلى تشجيع الحكومة المصرية للتحول الرقمي، ودعمها للاستثمارات في هذا القطاع عبر مبادرات وسياسات تهدف إلى تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الشركات والمؤسسات على اعتماد التكنولوجيا الرقمية، إضافةً إلى سنّ قوانين جديدة تُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.

وأوضح أن  السوق المصري يستقطب الكثير من الاستثمارات والشركات الأجنبية،  ويُتوقّع أن يُسهم ذلك في تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار التكنولوجي والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوه بانه من المتظر الحصول على  تراخيص للمحافظة  الإلكترونيه بنهاية 2023 ، لافتا الى انه يتم تقديم  الحلول التقنية للمحافظ الإلكترونية في مصر لشركات الاتصالات والمصارف لدعمها في توفير خدمات المحافظ الإلكترونية وغيرها من الخدمات الموجّهة للمستخدمين.

 

البنية التحتية التكنولوجية الاقتصاد الرقمي الاتصالات استثمارات الاستثمارات التحو ل الرقمي

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