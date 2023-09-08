القبض على صاحب مخبز وآخرين لاتجارهم في النقد الأجنبي

‏حول صاحب مخبز وعامل (الفرن) إلى مسرح لممارسة نشاطهما الغير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي ، حيث نجح رجال مباحث القاهرة في رصد المتهمين وضبطهما وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية والتي يتم التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي وكان بصحبتهما احد عملائهما.

جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل وصاحب مخبز مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذان من المخبز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي ، تم ضبطهما وبصحبتهما عامل بمحل إلكترونيات مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" .

وبمواجهتهم اعترفا المتهمان الأول والثاني بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي، وأضاف الثالث أنه كان متواجداً صحبتهما بقصد استبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.