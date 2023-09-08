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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توعية شباب شمال سيناء بثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة

صدى البلد

نظمت مديرية عمل محافظة شمال سيناء، ندوة توعوية للشباب بشأن ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وكيفية الاستفادة من كل الإمكانات التي تقدمها الدولة المصرية لمساعدة الشباب على ذلك، وتأهيلهم لسوق العمل، واحتياجاته.


الندوة انعقدت في مركز التدريب المهني ببئر العبد بالمحافظة، حضرها مدير المديرية محمد سالم عبد الملك، ومدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وشباب من الجنسين.

يأتي هذا النشاط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و "الحملة" التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة للتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، والإعلاء من قيمة العمل، وتوجيه للمديريات بتنظيم لقاءات مع الشباب والخريجين الجدد، والعمال في مواقع الإنتاج، تنسيقا مع شركاء التنمية داخل المحافظات، للتوعية.

كما تأتي الندوة في إطار التعاون المستمر بين مديرية العمل؛ وجهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، في نشر فكر العمل الحر، ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة، وتعريفهم بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب.

تم خلال الندوة عرض نماذج دراسات الجدوى الاسترشادية والمستندات المطلوبة لبدء نشاط مشروع صغير، وشروط الحصول على تمويل من الجهاز، والاستفادة بالخدمات التسويقية بالاشتراك في المعارض، وكذلك طرق الحصول على التدريبات الحرفية من خلال مراكز التدريب المهني بمديرية العمل بالمحافظة.
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