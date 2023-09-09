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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبدالغفار يستقبل وزير العمل الصومالي لبحث التعاون المستقبلي في مجالات الصحة والسكان

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد علمي إبراهيم، وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة الصومال، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي بين مصر والصومال، حيث استمع الوزير إلى رغبات ومقترحات الجانب الصومالي في مجالات التعاون حسب احتياجات الدولة الشقيقة.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، والاستفادة من خبرات مصر في آليات وإجراءات وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتي تم إطلاقها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية إلى الجانب الصومالي للاطلاع عليها، وعقد لقاءات بين مسئولي البلدين للتعرف على آليات ومراحل العمل بالاستراتيجية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن استعداده للتوسع في مجالات التعاون بالقطاع الصحي مع الصومال، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وتلبية احتياجات مواطنيها، في إطار العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة.

خالد عبدالغفار وزير العمل الصومال الرئيس عبدالفتاح السيسي التعاون

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