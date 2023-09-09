ريال مدريد ينعى ضحايا زالزال المغرب

أصدر نادي ريال مدريد بيانا اليوم السبت، نعى فيه ضحايا زالزال المغرب الذي راح ضحيته مئات الأشخاص.

وقال النادي الإسباني:" يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة".

وأضاف:" نتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.