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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسى فقيه: انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين يساهم في التصدي للتحديات العالمية

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، إن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيوفر "إطارا مؤاتيا" للقارة لتقديم "مساهمتها الفعالة" في مساعدة العالم على مواجهة التحديات العالمية.

وكتب فقيه، عبر حسابه بموقع "إكس": "أرحب بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو كامل العضوية وستوفر هذه العضوية، التي ندعو إليها منذ فترة طويلة، إطارا ملائما لتعزيز الدعوة لصالح القارة ومساهمتها الفعالة في مواجهة التحديات العالمية". 

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي  أن الاتحاد الأفريقي سيصبح عضوا دائما في مجموعة العشرين، وهو منتدى حكومي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي يعمل على القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

ويضم الاتحاد الأفريقي 55 عضوا، لكن ست دول يحكمها المجلس العسكري معلقة حاليا وبشكل جماعي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة.

وباعتبارها مجموعة العشرين، تضم المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع جنوب أفريقيا الدولة العضو الوحيدة من القارة.

ونشر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الموجود في القمة، على موقع إكس "كقارة، نتطلع إلى مواصلة تعزيز تطلعاتنا على المسرح العالمي باستخدام منصة مجموعة العشرين".

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